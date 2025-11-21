У Фінляндії прокоментували публікацію "мирного плану" США, переданого Україні

Ключові посадовці Фінляндії ознайомлені з деталями нового "мирного плану" США, який передали Україні, та на зв’язку з ЄС і союзниками з цього приводу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви вони опублікували вранці 21 листопада.

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що ознайомлений з проєктом "мирного плану", деталі якого нещодавно опублікували.

"Ми наразі оцінюємо ситуацію разом з нашими союзниками та Україною. Я обговорив питання з прем’єр-міністром та очільником МЗС, також я проведу обговорення з урядом", – написав він у своєму X.

Прем’єр Петтері Орпо зазначив, що ключовим міністрам повідомили про зміст оприлюдненого "мирного плану" і він вже поспілкувався з цього приводу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Антоніу Коштою".

"Ми продовжимо дискусії з союзниками", – додав Орпо.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні.

В Офісі президента України в четвер публічно повідомили, що Володимир Зеленський отримав від американської сторони проєкт плану та готовий до його обговорення.

Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс сказала, що українська та американська сторони обговорили "агресивний графік" зусиль із завершення війни проти України.