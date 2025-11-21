В Финляндии прокомментировали публикацию "мирного плана" США, переданного Украине

Ключевые должностные лица Финляндии ознакомлены с деталями нового "мирного плана" США, который передали Украине, и на связи с ЕС и союзниками по этому поводу.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления они опубликовали утром 21 ноября.

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что ознакомлен с проектом "мирного плана", детали которого недавно опубликовали.

"Мы сейчас оцениваем ситуацию вместе с нашими союзниками и Украиной. Я обсудил вопрос с премьер-министром и главой МИД, также я проведу обсуждение с правительством", – написал он в своем X.

Премьер Петтери Орпо отметил, что ключевым министрам сообщили о содержании обнародованного "мирного плана" и он уже пообщался по этому поводу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Антониу Коштой.

"Мы продолжим дискуссии с союзниками", – добавил Орпо.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали для ознакомления Украине.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с президентом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис сказала, что украинская и американская стороны обсудили "агрессивный график" усилий по завершению войны против Украины.