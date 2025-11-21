Глава МЗС Німеччини заявив, що "мирний план" США щодо війни не є остаточним

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прокоментував ініційований США "мирний план" для врегулювання російсько-української війни.

Про це він заявив у Брюсселі, де бере участь у міністерській зустрічі Індо-Тихоокеанського регіону, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що розглядає "мирний план" як перелік питань, які необхідно терміново обговорити між Україною та Росією, але підкреслив, що це не остаточний план.

"Позиція Німеччини є позицією Європи, а це означає, що ми підтримуємо Україну. Ми хочемо забезпечити, щоб Україна могла обговорити ці питання з позиції сили", – наголосив німецький міністр.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні.

Серед іншого, там йдеться про визнання окупованих Росією Криму, Луганщини, Донеччини де-факто російськими, як і Херсонщини та Запоріжжя по лінії фронту. Неокупована частина Донеччини перейде під контроль РФ, але має бути "демілітаризованою зоною".

ЗМІ писали, що американці очікують, що Київ погодиться на "мирний план" до 27 листопада.

Також відомо, що ключові посадовці Фінляндії ознайомлені з деталями нового "мирного плану" США, який передали Україні, та на зв’язку з ЄС і союзниками щодо нього.