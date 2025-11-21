Глава МИД Германии заявил, что "мирный план" США не является окончательным

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прокомментировал инициированный США "мирный план" для урегулирования российско-украинской войны.

Об этом он заявил в Брюсселе, где участвует в министерской встрече Индо-Тихоокеанского региона, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Вадефуль заявил, что рассматривает "мирный план" как перечень вопросов, которые необходимо срочно обсудить между Украиной и Россией, но подчеркнул, что это не окончательный план.

"Позиция Германии является позицией Европы, а это означает, что мы поддерживаем Украину. Мы хотим обеспечить, чтобы Украина могла обсудить эти вопросы с позиции силы", – подчеркнул немецкий министр.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине.

Среди прочего, там говорится о признании оккупированных Россией Крыма, Луганской и Донецкой областей де-факто российскими, как и Херсонщины и Запорожья по линии фронта. Неоккупированная часть Донецкой области перейдет под контроль РФ, но должна быть "демилитаризованной зоной".

СМИ писали, что американцы ожидают, что Киев согласится на "мирный план" до 27 ноября.

Также известно, что ключевые чиновники Финляндии ознакомлены с деталями нового "мирного плана" США, который передали Украине, и на связи с ЕС и союзниками по нему.