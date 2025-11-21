У Литві вилучили майже 500 кг героїну вартістю 40 млн євро
Співробітники Митної кримінальної служби Литви (MKT) у співпраці з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) та Латвійським податковим і митним поліцейським департаментом вилучили поблизу Вільнюса майже 500 кг героїну.
Про це пише LRT, передає "Європейська правда".
Як зазначили у MKT, наркотики були приховані в вантажі, що проїжджав через Литву. Це перший випадок, коли в Литві було вилучено таку велику кількість героїну.
Незаконні речовини були виявлені минулого тижня, 14 листопада. Того дня співробітники MKT провели детальну перевірку вантажівки, яка прибула до вантажного термінала в районі Авіженяй у Вільнюсі.
Співробітники вибрали цю та інші машини для перевірки після оцінки ризику маршруту: вантажівка прибула з регіону, з якого цього року вже було перевезено кілька великих партій наркотиків до Західної Європи через Латвію та інші країни.
Як зазначається, під час детальної фізичної перевірки митні слідчі виявили пластикові мішки, що містили 10-12 кг сірої порошкоподібної речовини.
Попередній тест на наркотики показав, що речовина є героїном.
Через складні технічні обставини перевірка тривала кілька днів – загалом митники виявили в мішках 498 кг героїну.
Зазначається, що цього обсягу наркотиків вистачило б майже на 8 мільйонів доз, а його вартість на чорному ринку могла б сягнути 40 млн євро.
Співробітники МКТ заарештували двох водіїв вантажівок. Вільнюський районний суд застосував до них найсуворіший запобіжний захід – утримання під вартою.
Вільнюське відділення МКТ розпочало досудове розслідування щодо контрабанди дуже великої кількості наркотиків та незаконного зберігання дуже великої кількості наркотичних речовин.
Вважається, що партія героїну, яка, найімовірніше, походила з Афганістану, була призначена для ринку Західної Європи, оскільки вживання героїну в Литві вже багато років не є статистично значущим.
