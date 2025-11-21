У Литві вилучили майже 500 кг героїну вартістю 40 млн євро

Співробітники Митної кримінальної служби Литви (MKT) у співпраці з Європейським бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) та Латвійським податковим і митним поліцейським департаментом вилучили поблизу Вільнюса майже 500 кг героїну.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначили у MKT, наркотики були приховані в вантажі, що проїжджав через Литву. Це перший випадок, коли в Литві було вилучено таку велику кількість героїну.

Незаконні речовини були виявлені минулого тижня, 14 листопада. Того дня співробітники MKT провели детальну перевірку вантажівки, яка прибула до вантажного термінала в районі Авіженяй у Вільнюсі.

Співробітники вибрали цю та інші машини для перевірки після оцінки ризику маршруту: вантажівка прибула з регіону, з якого цього року вже було перевезено кілька великих партій наркотиків до Західної Європи через Латвію та інші країни.

Фото: МКТ

Як зазначається, під час детальної фізичної перевірки митні слідчі виявили пластикові мішки, що містили 10-12 кг сірої порошкоподібної речовини.

Попередній тест на наркотики показав, що речовина є героїном.

Через складні технічні обставини перевірка тривала кілька днів – загалом митники виявили в мішках 498 кг героїну.

Зазначається, що цього обсягу наркотиків вистачило б майже на 8 мільйонів доз, а його вартість на чорному ринку могла б сягнути 40 млн євро.

Фото: МКТ

Співробітники МКТ заарештували двох водіїв вантажівок. Вільнюський районний суд застосував до них найсуворіший запобіжний захід – утримання під вартою.

Вільнюське відділення МКТ розпочало досудове розслідування щодо контрабанди дуже великої кількості наркотиків та незаконного зберігання дуже великої кількості наркотичних речовин.

Вважається, що партія героїну, яка, найімовірніше, походила з Афганістану, була призначена для ринку Західної Європи, оскільки вживання героїну в Литві вже багато років не є статистично значущим.

На початку жовтня в аеропорту італійського міста Бергамо правоохоронці затримали 46-річну жінку румунського походження, яка намагалась перевезти у своєму тілі 120 капсул з героїном.

У Нідерландах перехопили 1200 кг кокаїну, серед затриманих виявився 14-річний підліток.

Також писали, що службовий собака аеропорту Цюриха допоміг виявити партію наркотиків, яку маскували під покриття для підлоги.