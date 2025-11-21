В Литве изъяли почти 500 кг героина стоимостью 40 млн евро

Сотрудники Таможенной криминальной службы Литвы (MKT) в сотрудничестве с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Латвийским налоговым и таможенным полицейским департаментом изъяли вблизи Вильнюса почти 500 кг героина.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отметили в MKT, наркотики были скрыты в грузе, который проезжал через Литву. Это первый случай, когда в Литве было изъято такое большое количество героина.

Незаконные вещества были обнаружены на прошлой неделе, 14 ноября. В тот день сотрудники MKT провели детальную проверку грузовика, который прибыл к грузовому терминалу в районе Авиженяй в Вильнюсе.

Сотрудники выбрали эту и другие машины для проверки после оценки риска маршрута: грузовик прибыл из региона, из которого в этом году уже было перевезено несколько крупных партий наркотиков в Западную Европу через Латвию и другие страны.

Фото: МКТ

Как отмечается, во время детальной физической проверки таможенные следователи обнаружили пластиковые мешки, содержащие 10-12 кг серого порошкообразного вещества.

Предварительный тест на наркотики показал, что вещество является героином.

Из-за сложных технических обстоятельств проверка длилась несколько дней – в общем таможенники обнаружили в мешках 498 кг героина.

Отмечается, что этого объема наркотиков хватило бы почти на 8 миллионов доз, а его стоимость на черном рынке могла бы достичь 40 млн евро.

Фото: МКТ

Сотрудники МКТ арестовали двух водителей грузовиков. Вильнюсский районный суд применил к ним самую строгую меру пресечения – содержание под стражей.

Вильнюсское отделение МКТ начало досудебное расследование по контрабанде очень большого количества наркотиков и незаконного хранения очень большого количества наркотических веществ.

Считается, что партия героина, которая, скорее всего, происходила из Афганистана, была предназначена для рынка Западной Европы, поскольку употребление героина в Литве уже много лет не является статистически значимым.

