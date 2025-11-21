СМИ: европейские лидеры и Украина планируют срочный разговор из-за "мирного плана" США

Европейские лидеры планируют срочный разговор с привлечением украинского президента в связи с проектом "мирного плана", который США вручили Украине.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По информации издания, после публикации деталей "мирного плана" команды Трампа из 28 пунктов европейские лидеры готовят срочный разговор между собой с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Участниками разговора должны стать, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, который для этого срочно перекроил свои планы на пятницу. Разговор должен состояться в ближайшие часы.

Кроме того, европейские лидеры в субботу 22 ноября планируют встречу на полях конференции "Группы двадцати" в ЮАР, чтобы скоординировать следующие шаги. В том числе там должен быть президент Финляндии Александр Стубб.

В дополнение, европейские лидеры попытаются договориться о совместном разговоре с американской стороной.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине.

Среди прочего, там говорится о признании оккупированных Россией Крыма, Луганской и Донецкой областей де-факто российскими, как и Херсонщины и Запорожья по линии фронта.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

По данным СМИ, в Европе готовят свой проект "мирного плана", более справедливый для Украины.