СМИ: Зеленский и Трамп могут обсудить "мирный план" на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский может провести разговор со своим американским визави Дональдом Трампом по "мирному плану" урегулирования российско-украинской войны на следующей неделе.

Об этом Sky News сообщили источники в Европейском Союзе, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников, информация о потенциальном телефонном разговоре между Зеленским и Трампом появилась после того, как украинский лидер заявил, что хочет обсудить "мирный план" со своим американским коллегой.

Перед этим украинский президент проконсультируется по этому поводу с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине.

Среди прочего, там говорится о признании оккупированных Россией Крыма, Луганской и Донецкой областей де-факто российскими, как и Херсонщины и Запорожья по линии фронта.

В Офисе президента Украины в четверг публично сообщили, что Владимир Зеленский получил от американской стороны проект плана и готов к его обсуждению.

По данным СМИ, в Европе готовят свой проект "мирного плана", более справедливый для Украины.