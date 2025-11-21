Фон дер Ляєн подзвонить Зеленському для обговорення "мирного плану" США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн збирається зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському, щоб обговорити проєкт "мирного плану", запропонований Сполученими Штатами.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час спілкування з журналістами 21 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Фон дер Ляєн зателефонує Зеленському найближчим часом для обговорення встановлення миру в Україні.

"Учора цей мирний план… із 28 пунктів був оприлюднений. Президентка (фон дер Ляєн. – "ЄП") оголосила сьогодні вранці, що обговорить цю ситуацію як з європейськими лідерами, так і з лідерами G20, які перебувають у Йоганнесбурзі, на полях G20. А також вона сказала, що зв'яжеться з президентом Зеленським, щоб обговорити це питання", – заявила Піньо.

Вона повідомила, що Єврокомісія офіційно не отримувала тексту "мирного плану".

"Президентка фон дер Ляєн особисто дуже активно співпрацювала з президентом Зеленським та коаліцією рішучих заради справедливого, заради тривалого миру в Україні. Це безперервний процес", – нагадала речниця.

Паула Піньо підкреслила, що будь-який мирний процес має дотримуватися правила: нічого про Україну без України.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Зеленський вже мав спільну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Розмови стосуються "мирного плану" США, деталі якого стали відомі у ніч проти 21 листопада. Axios отримало проєкт документа з гарантіями безпеки США у рамках "мирного плану".

За даними ЗМІ, обговорення між Трампом і Зеленським щодо деталей плану може відбутись наступного тижня. США нібито погрожують Україні зупинкою постачання розвідданих та зброї, щоб змусити піти на угоду.