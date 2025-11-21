Фон дер Ляйен позвонит Зеленскому для обсуждения "мирного плана" США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить проект "мирного плана", предложенный Соединенными Штатами.

Об этом заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо во время общения с журналистами 21 ноября, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

Фон дер Ляйен позвонит Зеленскому в ближайшее время для обсуждения установления мира в Украине.

"Вчера этот мирный план... из 28 пунктов был обнародован. Президент (фон дер Ляйен. – "ЕП") объявила сегодня утром, что обсудит эту ситуацию как с европейскими лидерами, так и с лидерами G20, которые находятся в Йоханнесбурге, на полях G20. А также она сказала, что свяжется с президентом Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос", – заявила Пиньо.

Она сообщила, что Еврокомиссия официально не получала текста "мирного плана".

"Президент фон дер Ляйен лично очень активно сотрудничала с президентом Зеленским и коалицией решительных ради справедливого, ради длительного мира в Украине. Это непрерывный процесс", – напомнила пресс-секретарь.

Паула Пиньо подчеркнула, что любой мирный процесс должен придерживаться правила: ничего об Украине без Украины.

Как сообщала "Европейская правда", президент Зеленский уже имел совместный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Разговоры касаются "мирного плана" США, детали которого стали известны в ночь на 21 ноября. Axios получило проект документа с гарантиями безопасности США в рамках "мирного плана".

По данным СМИ, обсуждение между Трампом и Зеленским относительно деталей плана может состояться на следующей неделе. США якобы угрожают Украине остановкой поставок разведданных и оружия, чтобы заставить пойти на сделку.