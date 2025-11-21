У The Guardian знайшли в "мирній пропозиції" США, написаній англійською, росіянізми

Деякі фрази в "мирній пропозиції" США для України, схоже, спочатку були написані російською мовою – у кількох місцях формулювання здаються традиційними для російської та дивними для англійської мови.

Увагу на це звернуло видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Зокрема, третій пункт плану звучить так: "Очікується (в оригіналі – It is expected), що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі".

It is expected є незграбною пасивною конструкцією в англійській мові і виглядає прямим перекладом російського слова ожидается.

Також у текст проникли інші росіянізми, зокрема, ambiguities (неоднозначности) та to enshrine (закрепить).

Білий дім підтвердив, що Кирил Дмитрієв, посланець Владіміра Путіна, розробляв пропозицію разом із спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Вони узгодили текст під час зустрічі в Маямі.

Україна та її європейські партнери були виключені з процесу розробки проєкту.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

Вдень 21 листопада відбулась термінова розмова європейських лідерів та Зеленського щодо цього питання.

За даними ЗМІ, обговорення між Трампом і Зеленським щодо деталей плану може відбутись наступного тижня. США нібито погрожують Україні зупинкою постачання розвідданих та зброї, щоб змусити піти на угоду.