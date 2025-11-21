В The Guardian нашли в "мирном предложении" США, написанном на английском, русизмы

Некоторые фразы в "мирном предложении" США для Украины, похоже, изначально были написаны на русском языке – в нескольких местах формулировки кажутся традиционными для русского и странными для английского языка.

Внимание на это обратил издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

В частности, третий пункт плана звучит так: "Ожидается (в оригинале – It is expected), что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше".

It is expected является неуклюжей пассивной конструкцией в английском языке и выглядит прямым переводом русского слова ожидается.

Также в текст проникли другие русизмы, в частности, ambiguities (неоднозначности) и to enshrine (закрепить).

Белый дом подтвердил, что Кирилл Дмитриев, посланник Владимира Путина, разрабатывал предложение вместе со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Они согласовали текст во время встречи в Майами.

Украина и ее европейские партнеры были исключены из процесса разработки проекта.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

Днем 21 ноября состоялся срочный разговор европейских лидеров и Зеленского по этому вопросу.

По данным СМИ, обсуждение между Трампом и Зеленским деталей плана может состояться на следующей неделе. США якобы угрожают Украине прекратить поставки разведданных и оружия, чтобы заставить пойти на сделку.