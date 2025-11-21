Зеленский о США: Украина может или потерять достоинство, или ключевого партнера

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу 21 ноября заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором: или потерять достоинство, или своего ключевого партнера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обращение президента ко Дню достоинства и свободы.

Глава государства отметил, что сейчас наступил один из самых тяжелых моментов нашей истории, и что давление на Украину сейчас – одно из самых тяжелых.

"Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором. Или потеря достоинства, или риск потери ключевого партнера. Или сложные 28 пунктов, или крайне тяжелая зима – самая тяжелая – и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды", – сказал президент.

В явном комментарии относительно предложенного Соединенными Штатами "мирного плана" президент сказал, что "от нас будут ждать ответ".

"Хотя на самом деле я уже его дал. 20 мая 2019 года, когда, присягая на верность Украине, в частности, сказал: "Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию и законы Украины, выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, поднимать авторитет Украины в мире", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина не будет делать громких заявлений, а будет "спокойно работать с Америкой и всеми партнерами", конструктивно ища решения.

"Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и это Украина не готова к дипломатии. Такого не будет", – сказал президент.

Он анонсировал активную работу в ближайшие дни на мирном треке.

"Украина будет работать быстро. Сегодня, в субботу и воскресенье, всю следующую неделю и столько, сколько это будет нужно. В режиме 24/7 я буду бороться за то, чтобы среди всех пунктов плана не было пропущено как минимум двух – это достоинство и свобода украинцев. Потому что именно на этом базируется все остальное – наш суверенитет, наша независимость, наша земля, наши люди", – заявил глава государства.

Он пообещал делать все, "чтобы в результате произошло окончание войны и не произошло окончание Украины, окончание Европы и глобального мира".

Зеленский отметил, что рассчитывает на европейских друзей, "которые точно понимают, что Россия не где-то далеко, что она рядом с границами ЕС, что Украина сейчас является единственным щитом, который отделяет комфортную европейскую жизнь от планов Путина".

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

Днем 21 ноября состоялся срочный разговор европейских лидеров и Зеленского по этому вопросу.

Детали читайте в статье: План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.