Джерела: Зеленський поговорив з Венсом

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, на тлі активізації переговорів про завершення війни, провів розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Про це журналістам повідомили джерела в Офісі президента України, пише "Європейська правда".

Раніше про те, що така розмова запланована у президента на п’ятницю, повідомив кореспондент видання Axios.

"Дзвінок Зеленського та Венса завершився пів години тому", – повідомили джерела в ОП, не надаючи подальших деталей.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

