Источники: Зеленский поговорил с Вэнсом

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, на фоне активизации переговоров о завершении войны, провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Об этом журналистам сообщили источники в Офисе президента Украины, пишет "Европейская правда".

Ранее о том, что такой разговор запланирован у президента на пятницу, сообщил корреспондент издания Axios.

"Телефонный разговор Зеленского и Вэнса завершился полчаса назад", – сообщили источники в ОП, не предоставляя дальнейших деталей.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

