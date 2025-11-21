Президент Чехії: щоб мир тривав, Україні та Європі потрібно надати гарантії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що деталі останньої пропозиції США щодо завершення російсько-української війни ще не є офіційними, однак для тривалого миру Україна та Європа повинні отримати гарантії, що новий напад РФ не відбудеться.

Про це Павел написав у соцмережі Х у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, припинення вогню могло б негайно зупинити кровопролиття, однак Росія й надалі відмовляється від такого кроку. Павел наголосив, що будь-який мирний план має бути справедливим і не може карати сторону, яка стала жертвою агресії.

"Щоб мирний план був справедливим, він не повинен карати жертву або ігнорувати скоєні злочини. А щоб він був довготривалим, він повинен гарантувати суверенітет України, її здатність самостійно визначати свій курс і гідне майбутнє", – підкреслив президент Чехії.

Він також зазначив, що українці та європейці "надто добре знають Росію" та потребують надійних гарантій, що агресія не повториться.

Саме тому, за словами Павела, Україна та європейські держави мають відігравати повноцінну роль у будь-яких домовленостях щодо завершення війни. "Ось чому Україна та Європа повинні мати повне право голосу в будь-якому врегулюванні", – заявив чеський президент.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.