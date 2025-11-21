Президент Чехии: чтобы мир продолжался, Украине и Европе нужно предоставить гарантии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что детали последнего предложения США по завершению российско-украинской войны еще не являются официальными, однако для длительного мира Украина и Европа должны получить гарантии, что новое нападение РФ не произойдет.

Об этом Павел написал в соцсети Х в пятницу, сообщает "Европейская правда".

По его словам, прекращение огня могло бы немедленно остановить кровопролитие, однако Россия и в дальнейшем отказывается от такого шага. Павел отметил, что любой мирный план должен быть справедливым и не может наказывать сторону, которая стала жертвой агрессии.

"Чтобы мирный план был справедливым, он не должен наказывать жертву или игнорировать совершенные преступления. А чтобы он был долговременным, он должен гарантировать суверенитет Украины, ее способность самостоятельно определять свой курс и достойное будущее", – подчеркнул президент Чехии.

Он также отметил, что украинцы и европейцы "слишком хорошо знают Россию" и нуждаются в надежных гарантиях, что агрессия не повторится.

Именно поэтому, по словам Павела, Украина и европейские государства должны играть полноценную роль в любых договоренностях по завершению войны. "Вот почему Украина и Европа должны иметь полное право голоса в любом урегулировании", – заявил чешский президент.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ

опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.