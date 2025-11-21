Президент Латвии призвал партнеров и друзей работать вместе для справедливого мира в Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что все партнеры и друзья Украины должны работать вместе для достижения справедливого мира.

Об этом он в пятницу написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Украина и Европа, подчеркнул Ринкевичс, заслуживают справедливого и длительного мира.

"Суверенитет, территориальная целостность и экзистенциальные интересы безопасности Украины являются ключевыми для достижения этой цели. Путь к миру часто является сложным, поэтому все партнеры и друзья Украины должны сотрудничать для достижения наилучшего результата", – отметил латвийский президент.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что для длительного мира Украина и Европа должны получить гарантии, что новое нападение РФ не произойдет.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить проект "мирного плана", предложенный Соединенными Штатами.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.