Премʼєр Албанії обурений відстороненням соратниці, звинуваченої в корупції

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама у п'ятницю назвав рішення суду про відсторонення від посади віцепрем'єрки та міністерки інфраструктури Белінди Баллуку за звинуваченням у корупції втручанням у роботу уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Під час спілкування з журналістами Рама назвав відсторонення віцепремʼєрки "брутальним актом втручання в незалежність виконавчої влади", додавши, що ситуацію має прояснити Конституційний суд.

Він додав, що Баллуку не буде замінено на невизначений термін.

"Протягом періоду, про який ми говоримо, уряд Албанії не має віцепрем'єр-міністра і чинного міністра інфраструктури та енергетики", – сказав албанський премʼєр.

Спеціальна прокуратура Албанії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) у жовтні висунула Баллуку звинувачення у кримінальному правопорушенні, пов'язаному з порушенням рівності учасників тендеру або публічного аукціону.

Звинувачення стосуються будівництва тунелю довжиною 5,9 кілометра в південній частині Албанії вартістю приблизно 190 мільйонів євро.

Напередодні суд постановив відсторонити Баллуку від роботи в уряді.

Вона є однією з найважливіших фігур у владній Соціалістичній партії Албанії на чолі з Еді Рамою, який раніше цього року вчетверте поспіль став премʼєр-міністром країни.