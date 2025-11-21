Премьер Албании возмущен отстранением соратницы, обвиненной в коррупции

Премьер-министр Албании Эди Рама в пятницу назвал решение суда об отстранении от должности вице-премьера и министра инфраструктуры Белинды Баллуку по обвинению в коррупции вмешательством в работу правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Во время общения с журналистами Рама назвал отстранение вице-премьера "грубым актом вмешательства в независимость исполнительной власти", добавив, что ситуацию должен прояснить Конституционный суд.

Он добавил, что Баллуку не будет заменена на неопределенный срок.

"В течение периода, о котором мы говорим, правительство Албании не имеет вице-премьер-министра и действующего министра инфраструктуры и энергетики", – сказал албанский премьер.

Специальная прокуратура Албании по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) в октябре выдвинула Баллуку обвинения в уголовном правонарушении, связанном с нарушением равенства участников тендера или публичного аукциона.

Обвинения касаются строительства тоннеля длиной 5,9 километра в южной части Албании стоимостью примерно 190 миллионов евро.

Накануне суд постановил отстранить Баллуку от работы в правительстве.

Она является одной из важнейших фигур во правящей Социалистической партии Албании во главе с Эди Рамой, который ранее в этом году в четвертый раз подряд стал премьер-министром страны.