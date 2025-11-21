Зеленський після розмови з Венсом: Європа долучиться до роботи над "мирним планом"

Президент Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови у пʼятницю домовились про подальшу роботу над американським "мирним планом".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський повідомив на X.

Зеленський повідомив, що в його розмові з Венсом, яка тривала годину, брав участь міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, який перебуває з візитом в Україні.

"Ми встигли обговорити багато деталей із пропозиції американської сторони для закінчення війни, і стараємося зробити подальший шлях достойним і дійсно ефективним для досягнення тривалого миру", – написав глава держави.

Він додав, що вдячний за "увагу й готовність працювати разом із нами та партнерами".

"Домовилися, що разом з Америкою та Європою працюватимемо на рівні радників, щоб шлях до миру став дійсно працездатним", – додав Зеленський.

Він також розповів, що сторони домовились підтримувати постійний звʼязок.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали на ознайомлення Україні. Він передбачає численні поступки Росії.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.