Зеленский после разговора с Венсом: Европа присоединится к работе над "мирным планом"

Президент Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс во время телефонного разговора в пятницу договорились о дальнейшей работе над американским "мирным планом".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил на X.

Зеленский сообщил, что в его разговоре с Венсом, который длился час, участвовал министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, который находится с визитом в Украине.

"Мы успели обсудить многие детали предложения американской стороны по окончанию войны и стараемся сделать дальнейший путь достойным и действительно эффективным для достижения длительного мира", – написал глава государства.

Он добавил, что благодарен за "внимание и готовность работать вместе с нами и партнерами".

"Договорились, что вместе с Америкой и Европой будем работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал действительно работоспособным", – добавил Зеленский.

Он также рассказал, что стороны договорились поддерживать постоянную связь.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине. Он предусматривает многочисленные уступки России.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье „ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.