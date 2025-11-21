Зеленський обговорив "мирний план" США з генсеком НАТО

Президент Володимир Зеленський обговорив у телефонній розмові з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте "мирний план", запропонований Сполученими Штатами.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни, припинення вбивств і достойного миру.

"Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки", – повідомив президент.

Він додав, що Рютте висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю, внаслідок якої загинула 31 людина, серед них шестеро дітей.

Президент США Дональд Трамп дав Україні час до наступного четверга, 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план".

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

