Зеленский обсудил "мирный план" США с генсеком НАТО

Президент Владимир Зеленский обсудил в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте "мирный план", предложенный Соединенными Штатами.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что украинцы больше всех в мире хотят окончания этой войны, прекращения убийств и достойного мира.

"Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и план, предложенный американской стороной. Мы готовы работать быстро и конструктивно, чтобы он сработал. Координируем совместные следующие шаги", – сообщил президент.

Он добавил, что Рютте выразил соболезнования в связи с ужасной атакой России по Тернополю, в результате которой погиб 31 человек, среди них шестеро детей.

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

