Путин прокомментировал новый "мирный план" США

Российский лидер Владимир Путин заявил в пятницу, что "мирный план" президента США Дональда Трампа обсуждался в общих чертах еще до августовского саммита на Аляске, а после него "был модернизирован".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Путин сказал на совещании с постоянными членами Совбеза.

Глава Кремля заявил, что Россия и США обсуждали мирные инициативы Дональда Трампа еще до саммита на Аляске.

"Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах, но это никакая не тайна: мирный план президента Трампа по урегулированию в Украине обсуждался до встречи на Аляске", – сказал он.

Путин добавил, что после встречи на Аляске "мирный план" Трампа, который сегодня содержит 28 пунктов, был „модернизирован".

"После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Считаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана, уже из 28 пунктов", – пояснил Путин.

По его словам, РФ получила это "мирное предложение" по "имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией", но пока текст этого плана с РФ "предметно не обсуждается".

Путин допустил, что этот "мирный план" может "быть положен в основу окончательного мирного урегулирования".

Он заявил, что Россия готова к переговорам, но ее устраивает текущая динамика на поле боя. "Мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы", – сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

