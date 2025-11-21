Лидеры стран Северной Европы и Балтии позвонили друг другу из-за "мирных предложений" США

Лидеры стран Северно-Балтийской восьмерки в пятницу провели совместный телефонный разговор, в котором обсудили новое "мирное предложение" США по завершению войны в Украине.

Об этом ряд лидеров написали в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Участники формата, в который входят Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва и Эстония, провели разговор на фоне активизации усилий США по завершению российско-украинской войны.

Премьер Латии Эвика Силиня после разговора заявила, что "мы едины в нашей полной поддержке Украины и продолжим тесную координацию действий для достижения справедливого и длительного мира".

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон также подчеркнул тесную координацию и всестороннюю поддержку Украины, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир.

Финский премьер Петтери Орпо сообщил, что он принял участие в разговоре вместе с президентом Александром Стуббом, чтобы обсудить "предложения по прекращению захватнической войны России, которые стали общеизвестными".

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.