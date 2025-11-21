Туск після загибелі 7-річної громадянки Польщі у Тернополі: РФ не може виграти цю війну

Прем’єр-міністр Польща Дональд Туск прокоментував загибель у Тернополі внаслідок російського ракетного удару 7-річної Амелії, у якої було громадянство Польщі.

Про це він написав у соцмережі Х у п’ятницю ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Глава польського уряду заявив, що Росія не може виграти у війні, оскільки це також "війна за майбутнє наших дітей".

"Амельці було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі внаслідок жорстокого російського ракетного удару. Вона вже не зможе здійснити жодної своєї мрії. Ця жорстока війна має закінчитися, і Росія не може її виграти. Бо це також війна за майбутнє наших дітей", – заявив Дональд Туск.

Раніше у п’ятницю у МЗС Польщі повідомили, що внаслідок російського удару по Тернополю у ніч про 19 листопада загинула 7-річна Амелія, яка мала польське громадянство.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після атаки РФ на Тернопіль наголосив, що це черговий доказ того, що будь-який реалістичний мирний план має починатися з тиску на Москву.