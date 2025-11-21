Туск после гибели 7-летней гражданки Польши в Тернополе: РФ не может выиграть эту войну

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал гибель в Тернополе в результате российского ракетного удара 7-летней Амелии, у которой было гражданство Польши.

Об этом он написал в соцсети Х в пятницу вечером, сообщает "Европейская правда".

Глава польского правительства заявил, что Россия не может выиграть в войне, поскольку это также "война за будущее наших детей".

"Амельке было семь лет. Семь. Польский ребенок. Она погибла в Тернополе в результате жестокого российского ракетного удара. Она уже не сможет осуществить ни одну свою мечту. Эта жестокая война должна закончиться, и Россия не может ее выиграть. Потому что это также война за будущее наших детей", – заявил Дональд Туск.

Ранее в пятницу в МИД Польши сообщили, что в результате российского удара по Тернополю в ночь на 19 ноября погибла 7-летняя Амелия, которая имела польское гражданство.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после атаки РФ на Тернополь подчеркнул, что это очередное доказательство того, что любой реалистичный мирный план должен начинаться с давления на Москву.