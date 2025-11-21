Лидеры ЕС обсудят события вокруг Украины на полях саммита G20

Главы государств Европейского Союза, участвующие в саммите "Группы двадцати" в Южно-Африканской Республике, проведут в субботу отдельную встречу по поводу войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на X написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам разговора с Владимиром Зеленским.

Фон дер Ляйен сказала, что ЕС поддерживает Украину и работает над достижением "справедливого и устойчивого мира с Украиной и для Украины вместе с нашими друзьями и партнерами".

"Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и четко определили, что ничто, касающееся Украины, не может решаться без Украины. В качестве следующего шага европейские лидеры встретятся завтра в рамках саммита G20, а затем в Анголе на встрече ЕС-АС (Африканского Союза. – Ред.)", – добавила она.

Ранее сообщалось, что лидеры государств Северно-Балтийской восьмерки в пятницу провели совместный телефонный разговор, в котором обсудили новое "мирное предложение" США по завершению войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп дал Украине время до следующего четверга, 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

