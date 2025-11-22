Трамп прокомментировал реакцию Зеленского на "мирный план"

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украине рано или поздно "все равно придется соглашаться" на какие-то болезненные уступки для завершения войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ вечером 21 ноября.

Во время общения СМИ с Трампом в Овальном кабинете журналистка начала задавать вопросы Трампу о реакции на "мирный план" его администрации и процитировала слова Зеленского о том, что Украина стоит перед риском "потерять достоинство или ключевого партнера".

"Даже ему (Зеленскому – Ред.) он не нравится?.. Ему он должен был бы нравиться, а если он ему не нравится, то им нужно бороться дальше, думаю так", – сказал Трамп.

Журналистка после этого отметила, что в Киеве боятся потерять поддержку США, если откажутся от "плана из 28 пунктов".

"В какой-то момент придется на что-то соглашаться... Недавно в Овальном кабинете я говорил, что "у вас нет карт"... Я думаю, ему нужно было заключать соглашение год назад, два года назад. Лучшее соглашение было бы такое, при котором эта война никогда бы не началась. Такое соглашение тоже могло бы быть, если бы у нас был правильный президент", – добавил он.

Напомним, Трамп дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина сегодня оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала встречу европейских государств по ситуации в Украине на полях саммита G20.

