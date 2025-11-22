CША зробили виняток із санкцій для Угорщини задля будівництва АЕС, де залучений "Росатом"

США зробили витяток із санкцій проти РФ для Угорщини щодо транзакцій, які стосуються будівництва її АЕС "Пакш-2", де залучена російська компанія "Росатом".

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю Мінфін США повідомив про видачу "загальної ліцензії" щодо винятків з американських санкцій проти Росії для транзакцій, що стосуються будівництва "Пакш-2".

Цим рішенням дозволили транзакції із залученням низки російських банків – "Газпромбанку", ВТБ-банку та російського центрального банку.

Раніше у листопаді Угорщина підписала зі США угоду про співпрацю в галузі ядерної енергетики, що передбачає купівлю американського ядерного палива та американських технологій для зберігання використаного на "Пакш" палива.

За підсумками зустрічі лідерів угорського прем’єра Віктора Орбана з президентом США 7 листопада Орбан добився винятку для Угорщини з американських санкцій за використання російської нафти і газу.

Чи буде виняток постійним або обмеженим у часі, залишається спірним. Американська адміністрація говорить про один рік, а угорські представники стверджують, що угода не має часових обмежень.