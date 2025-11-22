США сделали исключение из санкций для Венгрии ради строительства АЭС, где задействован "Росатом"
США сделали исключение из санкций против РФ для Венгрии в отношении транзакций, касающихся строительства ее АЭС "Пакш-2", где задействована российская компания "Росатом".
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
В пятницу Минфин США сообщил о выдаче "общей лицензии" по исключениям из американских санкций против России для транзакций, касающихся строительства "Пакш-2".
Этим решением разрешили транзакции с привлечением ряда российских банков – "Газпромбанка", ВТБ-банка и российского центрального банка.
Ранее в ноябре Венгрия подписала с США соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики, которое предусматривает покупку американского ядерного топлива и американских технологий для хранения отработанного на "Пакш" топлива.
По итогам встречи лидеров венгерского премьера Виктора Орбана с президентом США 7 ноября Орбан добился исключения для Венгрии из американских санкций за использование российской нефти и газа.
Будет ли исключение постоянным или ограниченным во времени, остается спорным. Американская администрация говорит об одном году, а венгерские представители утверждают, что соглашение не имеет временных ограничений.