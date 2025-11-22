Зеленский сформировал делегацию для переговоров о "мирном плане" во главе с Ермаком

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал состав делегации для переговоров о "мирном плане" команды Трампа; ее возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ Зеленского от 22 ноября опубликован на сайте ОП.

В указе говорится о создании делегации Украины для участия в переговорном процессе "с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира".

Главой делегации Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме него, в состав входят секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица.

Также это первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, заместитель главы СБУ Александр Поклад и советник главы ОП Александр Бевз.

Ермак, согласно указу, может по согласованию с президентом вносить изменения в состав делегации.

Перед этим Рустем Умеров анонсировал консультации с США в Швейцарии по поводу "мирного плана" команды Трампа.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали на ознакомление Украине, а также дополнительный проект документа о гарантиях безопасности.

После того Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.