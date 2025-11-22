СМИ: лидеры G7 и ЕС обсудили "мирный план" США на полях саммита G20

Страны "Группы семи", лидеры евроинститутов Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта и другие европейские лидеры обсуждали предложенный Вашингтоном мирный план для Украины в субботу днем в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.

Об этом сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Среди присутствующих были представители Финляндии, Норвегии, Испании и Нидерландов, уточнил один из источников.

Встреча E3, неформального альянса безопасности Франции, Великобритании и Германии, состоялась накануне более широкой дискуссии.

Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по дорожной карте из 28 пунктов для прекращения войны России в Украине, но Брюссель не был включен в переговоры. Президент Европейской комиссии фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский заявил, что готов к "конструктивной, честной и быстрой работе" с Вашингтоном.

Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил в субботу, что Киев проведет в Швейцарии консультации с США о прекращении войны.

