ЗМІ розповіли про "похмуру" зустріч міністра США з послами НАТО в Києві щодо "мирного плану"

Міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл проінформував послів країн НАТО про "мирний план" команди Трампа на зустрічі в Києві пізно ввечері в п'ятницю після переговорів із президентом Зеленським і телефонного дзвінка з Білого дому.

Про зустріч стало відомо The Guardian від одного з присутніх на ній, передає "Європейська правда".

На зустрічі, США нібито заявили союзникам по НАТО, що розраховують підштовхнути президента Володимира Зеленського до укладення мирної угоди в найближчі дні, погрожуючи, що якщо Київ не підпише її, то в майбутньому зіткнеться з набагато гіршими умовами.

"Жодна угода не є ідеальною, але вона має бути укладена рано чи пізно", – сказав Дрісколл, за словами одного з присутніх.

Настрій у кімнаті був похмурим, кілька європейських послів поставили під сумнів зміст угоди і спосіб, у який США вели переговори з Росією, не інформуючи про це союзників.

"Це була жахлива зустріч. Це знову був аргумент "у вас немає козирів", – сказало джерело, маючи на увазі заяву Трампа про те, що Зеленський не має козирів під час скандальної зустрічі в Білому домі в лютому.

Дрісколл відмовився вдаватися в подробиці щодо того, чи відповідає угода на столі переговорів плану з 28 пунктів, який був опублікований у пресі. "Деякі речі є важливими, деякі – декоративними, і ми зосередилися на тих, що мають значення", – сказав він, згідно з джерелом.

"Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим важче з цим впоратися", – сказав він, за словами одного з присутніх джерел.

Джулі Девіс, тимчасова повірена у справах США в Києві, також була присутня на зустрічі і сказала іншим дипломатам, що, хоча умови угоди є каральними для України, вона не має іншого вибору, окрім як прийняти їх або зіткнутися з гіршими умовами в майбутньому. "Угода не стає кращою, вона стає гіршою", – сказала вона.

Нагадаємо, в ніч проти 21 листопада американські ЗМІ опублікували увесь перелік пунктів нового "мирного плану" США, який передали не ознайомлення Україні, а також дедалі додаткового проєкту документа про гарантії безпеки.

У п’ятницю Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.