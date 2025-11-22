СМИ рассказали о "мрачной" встрече министра США с послами НАТО в Киеве по "мирному плану"

Министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл проинформировал послов стран НАТО о "мирном плане" команды Трампа на встрече в Киеве поздно вечером в пятницу после переговоров с президентом Зеленским и телефонного звонка из Белого дома.

О встрече стало известно The Guardian от одного из присутствующих на ней, передает "Европейская правда".

На встрече, США якобы заявили союзникам по НАТО, что рассчитывают подтолкнуть президента Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения в ближайшие дни, угрожая, что если Киев не подпишет его, то в будущем столкнется с гораздо худшими условиями.

"Ни одно соглашение не является идеальным, но оно должно быть заключено рано или поздно", – сказал Дрисколл, по словам одного из присутствующих.

Настроение в комнате было мрачным, несколько европейских послов поставили под сомнение содержание соглашения и способ, которым США вели переговоры с Россией, не информируя об этом союзников.

"Это была ужасная встреча. Это снова был аргумент "у вас нет козырей", – сказал источник, имея в виду заявление Трампа о том, что Зеленский не имеет козырей во время скандальной встречи в Белом доме в феврале.

Дрисколл отказался вдаваться в подробности относительно того, соответствует ли соглашение на столе переговоров плану из 28 пунктов, который был опубликован в прессе. "Некоторые вещи являются важными, некоторые – декоративными, и мы сосредоточились на тех, что имеют значение", – сказал он, согласно источнику.

"Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем труднее с этим справиться", – сказал он, по словам одного из присутствующих источников.

Джули Дэвис, временная поверенная в делах США в Киеве, также присутствовала на встрече и сказала другим дипломатам, что, хотя условия соглашения являются карательными для Украины, она не имеет другого выбора, кроме как принять их или столкнуться с худшими условиями в будущем. "Соглашение не становится лучше, оно становится хуже", – сказала она.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине, а также все дополнительного проекта документа о гарантиях безопасности.

В пятницу Зеленский выступил с обращением к украинскому народу, в котором заявил, что Украина оказалась перед сложным выбором и рискует либо потерять достоинство, либо своего ключевого партнера.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.