Туск: Россия не может навязывать Европе и Украине своих условий

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе, но отметил, что "мирное предложение США требует совместной работы".

Об этом шла речь во время его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда".

По словам Туска, Зеленский в разговоре изложил свою позицию относительно мирного предложения США.

"Оно требует совместной работы. Россия не может навязывать свои условия Украине и Европе. Все, что касается Польши, должно быть согласовано с польским правительством", – написал в Х Туск, который уже выражал удивление положениями с упоминанием его страны в "мирном плане" США из 28 пунктов, в подготовке которого Варшава не участвовала.

Зеленский также рассказал в соцсетях о разговоре с Туском.

"Поделился деталями нашей дипломатической работы с США и Европой. Для нас важно, чтобы все партнеры, которые с нами с самого начала этой войны, были проинформированы о ситуации. Координируемся, чтобы Европа была включена в процесс. Спасибо господину Премьер-министру и всему польскому народу за поддержку. Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на Польшу, и очень это ценим", – написал Зеленский.

Первые предложения его сообщения вероятно связаны с упоминанием Польши в плане из 28 пунктов в том виде, как его слили в СМИ. В частности, это 9-й пункт о том, что в Польше "могут размещаться европейские истребители".

Польша также упомянута в проекте дополнительного документа о гарантиях безопасности для Украины в связи с ее участием в "коалиции решительных".

