Макрон заявив, що "мирний план" США для України потребує перегляду

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у суботу, що "мирний план", представлений США для припинення війни між Україною і Росією, є хорошою основою для роботи, але його необхідно переглянути, залучивши до нього європейців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"З'явився мирний план, який включає в себе ідеї, які є досить знайомими, незалежно від того, чи були вони розкриті, чи ні. Він хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету, гарантій безпеки", – сказав він журналістам на зустрічі G20 в Південній Африці.

"Але це основа для роботи, яку потрібно переглянути, як ми це зробили минулого літа, тому що цей план, перш за все, не був узгоджений з європейцями", – сказав він.

"Але він передбачає багато речей для європейців. Заморожені активи знаходяться у європейців. Європейська інтеграція України в руках європейців. Знання того, що робить НАТО – в руках членів НАТО. Тому є багато речей, які не можуть бути просто американською пропозицією, вони потребують ширших консультацій", – додав Макрон.

Лідери європейських держав та євроінституцій, та країн, які входять до "Групи семи" (крім США) висловили незгоду з частиною пропонованого Сполученими Штатами "мирного плану" для України.

Втім вони погодилися взяти проєкт за основу і висловили готовність до його спільного допрацювання.

За даними Bild, європейці хочуть змінити щонайменше чотири пункти у запропонованому проєкті.

