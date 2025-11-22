Макрон заявил, что "мирный план" США для Украины нуждается в пересмотре

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в субботу, что "мирный план", представленный США для прекращения войны между Украиной и Россией, является хорошей основой для работы, но его необходимо пересмотреть, привлекая к нему европейцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Появился мирный план, который включает в себя идеи, которые являются достаточно знакомыми, независимо от того, были ли они раскрыты или нет. Он хорош тем, что предлагает мир и признает важные элементы по вопросам суверенитета, гарантий безопасности", – сказал он журналистам на встрече G20 в Южной Африке.

"Но это основа для работы, которую нужно пересмотреть, как мы это сделали прошлым летом, потому что этот план, прежде всего, не был согласован с европейцами", – сказал он.

"Но он предусматривает много вещей для европейцев. Замороженные активы находятся у европейцев. Европейская интеграция Украины в руках европейцев. Знание того, что делает НАТО – в руках членов НАТО. Поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, они требуют более широких консультаций", – добавил Макрон.

Лидеры европейских государств и евроинститутов, и стран, входящих в "Группу семи" (кроме США) выразили несогласие с частью предлагаемого Соединенными Штатами "мирного плана" для Украины.

Впрочем они согласились взять проект за основу и выразили готовность к его совместной доработке.

По данным Bild, европейцы хотят изменить как минимум четыре пункта в предложенном проекте.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.