Группа сенаторов США услышали от Рубио, что "план мира Трампа" написали россияне

Группа американских сенаторов заявила, что государственный секретарь США Марко Рубио сказал им, что американский "мирный план" на самом деле является "российским предложением", а не инициативой США.

Об этом он им сказал во время телефонного разговора на Международном форуме по безопасности в Галифаксе в субботу, 22 ноября, пишет Politico, передает "Европейская правда".

Во время Международного форума по безопасности в канадском Галифаксе, куда прибыли делегации обеих американских партий, сенаторам позвонил Рубио.

Они отметили, что звонок поступил по их просьбе после того, как они обеспокоились предложением "мирного плана" и услышали, как мировые лидеры высказываются против него. Сенаторы отметили, что Рубио согласился ознакомить их с ситуацией и дал разрешение рассказать о том, что он им сказал.

По их словам, во время разговора Рубио назвал "мирный план" "российским предложением", а не инициативой США.

"Он четко дал нам понять, что мы являемся получателями предложения, которое было передано одному из наших представителей. Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план. Это предложение, которое мы получили, и как посредники мы договорились о его обнародовании – но мы его не обнародовали. Оно было обнародовано", – сказал республиканец Майк Раундс.

Также, по их словам, Рубио сообщил, что ему ничего не известно о планах президента Дональда Трампа прекратить обмен разведданными или военную помощь, если Украина отклонит условия.

"Он сказал мне, что не знал о такой угрозе. Целью было взять то, что уже было публично обсуждено в новостях, и дать украинцам возможность ответить на это", – сказал Раундс.

Сенатор-демократ Джин Шахин, которая также присутствовала на форуме, сказала, что "мирный план" содержит элементы, которые Украина и союзники США никогда не примут, в частности ограничения на принятие новых членов в НАТО и размер Вооруженных Сил Украины.

"Это российское предложение. В этом плане есть так много вещей, которые абсолютно неприемлемы. Если мы собираемся провести настоящие переговоры, которые действительно приведут к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией", – подчеркнула она.

Как цитирует CBS News, независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг сравнил это предложение с Мюнхенским соглашением, заключенным британским премьер-министром Невиллом Чемберленом с Адольфом Гитлером в 1938 году, которое стало историческим провалом политики умиротворения.

"Это вознаграждение за агрессию. Все просто. Нет никаких этических, правовых, моральных или политических оснований для того, чтобы Россия претендовала на восточную часть Украины", – заявил он.

Дополнено в 08:40. В то же время сам Рубио после этих заявлений написал в соцсети Х, что "мирное предложение было разработано США".

Отметим, президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Ранее Трамп высказал мнение, что Украине рано или поздно"все равно придется соглашаться" на какие-то болезненные уступки для завершения войны.

Перед этим он дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.