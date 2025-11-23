Рубио – о словах сенаторов: "мирный план" создали США с использованием предложений РФ

Американский государственный секретарь Марко Рубио утверждает, что "мирный план" все-таки был разработан США после того, как ряд сенаторов заявили о том, что услышали от него, что его написали россияне.

Об этом Рубио сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Отметим, группа американских сенаторов заявила, что во время телефонного разговора на Международном форуме по безопасности в Галифаксе Рубио сказал им, что американский "мирный план" на самом деле "российское предложение", а не инициатива США.

Стоит заметить: сенаторы утверждали, что американский госсекретарь по их просьбе согласился ознакомить их с ситуацией и дал разрешение рассказать то, что он им сказал.

В ответ на эти заявления Рубио заявил, что "мирное предложение было разработано США".

"Оно предлагается как прочная основа для текущих переговоров и базируется на предложении российской стороны", – заявил он.

В то же время он сказал, что предложение также базируется "на предыдущих и текущих предложениях Украины".

Отметим, президент США Дональд Трамп 22 ноября заявил, что его нынешний мирный план для Украины не является окончательным предложением.

Перед этим он дал Украине время до 27 ноября, чтобы согласиться на предложенный американской стороной "мирный план".

Лидеры европейских государств и евроинститутов, а также стран, входящих в "Группу семи" (кроме США) выразили несогласие с частью предлагаемого Соединенными Штатами "мирного плана" для Украины.

Впрочем, они согласились взять проект за основу и выразили готовность к его совместной доработке.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.