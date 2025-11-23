ЗМІ дізнались, які корективи Європа хоче внести у "мирний план" США

Україна та її європейські союзники пропонують змінити американський "мирний план" у частині майбутніх гарантій безпеки для України і використання заморожених російських активів.

Як пише "Європейська правда", про це в неділю повідомило агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

За даними Bloomberg, контрпропозиція європейських держав на "мирний план" США передбачає, серед іншого, надання Україні гарантій безпеки з боку США на рівні статті 5 Північноатлантичного договору.

При цьому США отримають "компенсацію" за такі гарантії, хоча її форма не уточнюється, йдеться в матеріалі.

Крім того, європейці пропонують, аби заморожені російські активи були використані для відновлення України та компенсації завданих збитків, і поки Москва не погодиться на таку компенсацію, вони залишатимуться замороженими, додає Bloomberg.

Підготовлений європейцями проєкт, за даними агентства, передбачає, що будь-які обговорення щодо територій можливі лише після припинення вогню в Україні, а скасування санкцій проти Росії відбуватиметься поетапно.

Українська сторона раніше повідомила про початок переговорів у Женеві та зустріч із представниками Великої Британії, Німеччини та Франції щодо "мирного плану".

Також анонсувалась зустріч американських та українських представників щодо "мирного плану".

Більше про нову американську "мирну пропозицію" читайте у статті "ЄП": План імені Трампа. Розповідаємо про "агресивні" мирні переговори США та України.