СМИ узнали, какие коррективы Европа хочет внести в "мирный план" США

Украина и ее европейские союзники предлагают изменить американский "мирный план" в части будущих гарантий безопасности для Украины и использования замороженных российских активов.

Как пишет "Европейская правда", об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным Bloomberg, контрпредложение европейских государств на "мирный план" США предусматривает, среди прочего, предоставление Украине гарантий безопасности со стороны США на уровне статьи 5 Североатлантического договора.

При этом США получат "компенсацию" за такие гарантии, хотя ее форма не уточняется, говорится в материале.

Кроме того, европейцы предлагают, чтобы замороженные российские активы были использованы для восстановления Украины и компенсации нанесенного ущерба, и пока Москва не согласится на такую компенсацию, они будут оставаться замороженными, добавляет Bloomberg.

Подготовленный европейцами проект, по данным агентства, предусматривает, что любые обсуждения по территориям возможны только после прекращения огня в Украине, а отмена санкций против России будет происходить поэтапно.

Украинская сторона ранее сообщила о начале переговоров в Женеве и встрече с представителями Великобритании, Германии и Франции по "мирному плану".

Также была анонсирована встреча американских и украинских представителей по поводу "мирного плана".

