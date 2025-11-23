В українській делегації позитивно оцінили переговори щодо "мирного плану" США

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, який входить до української делегації на переговорах щодо "мирного плану", сказав, що він наразі відображає "більшість українських пріоритетів".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Telegram.

Умєров сказав, що поточна редакція "мирного плану", "хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів".

"Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень – це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі", – додав він.

Секретар РНБО також висловив сподівання на "подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня".

Українська сторона раніше повідомила про початок переговорів у Женеві та зустріч із представниками Великої Британії, Німеччини та Франції щодо "мирного плану".

Президент Володимир Зеленський за підсумками перших переговорів у Женеві сказав, що пропозиції "мирного плану" США можуть враховувати "критично важливі" позиції України.

