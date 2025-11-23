В украинской делегации положительно оценили переговоры по "мирному плану" США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, входящий в украинскую делегацию на переговорах по "мирному плану", сказал, что он в настоящее время отражает "большинство украинских приоритетов".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Telegram.

Умеров сказал, что текущая редакция "мирного плана", "хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов".

"Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами и их внимательное отношение к нашим замечаниям – это позволяет двигаться вперед в совместном процессе", – добавил он.

Секретарь СНБО также выразил надежду на "дальнейший прогресс в течение сегодняшнего дня".

Украинская сторона ранее сообщила о начале переговоров в Женеве и встрече с представителями Великобритании, Германии и Франции по "мирному плану".

Президент Владимир Зеленский по итогам первых переговоров в Женеве сказал, что предложения "мирного плана" США могут учитывать "критически важные" позиции Украины.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.