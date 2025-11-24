Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажівок

Вантажівки литовських перевізників досі не в’їхали в країну попри відкриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це заявив представник Державної прикордонної служби Литви (VSAT) Гєдрюс Мішутіс, пише LRT, передає "Європейська правда".

За словами Мішутіса, станом на ранок понеділка, 24 листопада, вантажівки з литовськими номерними знаками все ще не в'їжджають до країни.

Представник VSAT зауважив, що тільки ті транспортні засоби, які в'їхали після відкриття пунктів пропуску, продовжують перетинати кордон.

"Є вантажівки та напівпричепи, які виїхали до Білорусі після відкриття обох контрольно-пропускних пунктів, розвантажилися і повернулися. Рух здійснюється [вантажівками] яким дозволено [в Білорусі] рухатися", – сказав він.

За його словами, більшість вантажівок, які мають право на пересування – російські зі спрощеними транзитними документами.

Зазначимо, у середу, 19 листопада, литовський уряд вирішив відкрити кордон з Білоруссю на 10 днів раніше, ніж планувалося. Операції на контрольно-пропускних пунктах "Медінінкай" і "Шальчінінкай" відновилися опівночі в четвер.

Ці два КПП були закриті з 29 жовтня у відповідь на регулярні й масові вторгнення з Білорусі метеозондів з контрабандою, які, на додачу, змушували Литву зупиняти роботу аеропортів.

Водночас 20 листопада голова національної асоціації автоперевізників Linava заявив, що Білорусь продовжує блокувати виїзд литовських вантажних автомобілів зі спеціальних зон очікування.

На тлі цього Міністерство закордонних справ Литви пообіцяло посилити тиск на Білорусь.