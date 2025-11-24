Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовиков

Грузовики литовских перевозчиков до сих пор не въехали в страну, несмотря на открытие пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Литвы (VSAT) Гедрюс Мишутис, пишет LRT, передает "Европейская правда".

По словам Мишутиса, по состоянию на утро понедельника, 24 ноября, грузовики с литовскими номерными знаками все еще не въезжают в страну.

Представитель VSAT отметил, что только те транспортные средства, которые въехали после открытия пунктов пропуска, продолжают пересекать границу.

"Есть грузовики и полуприцепы, которые выехали в Беларусь после открытия обоих контрольно-пропускных пунктов, разгрузились и вернулись. Движение осуществляется [грузовиками], которым разрешено [в Беларуси] двигаться", – сказал он.

По его словам, большинство грузовиков, имеющих право на передвижение, – российские с упрощенными транзитными документами.

Отметим, в среду, 19 ноября, литовское правительство решило открыть границу с Беларусью на 10 дней раньше, чем планировалось. Операции на контрольно-пропускных пунктах "Медининкай" и "Шальчининкай" возобновились в полночь в четверг.

Эти два КПП были закрыты с 29 октября в ответ на регулярные и массовые вторжения из Беларуси метеозондов с контрабандой, которые, в дополнение, заставляли Литву останавливать работу аэропортов.

В то же время 20 ноября глава национальной ассоциации автоперевозчиков Linava заявил, что Беларусь продолжает блокировать выезд литовских грузовых автомобилей из специальных зон ожидания.

На фоне этого Министерство иностранных дел Литвы пообещало усилить давление на Беларусь.