Сенатор Грем: Конгрес також повинен мати право долучитись до угоди про мир в Україні

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що Конгрес також повинен мати право долучитись до розгляду "мирного плану" щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України.

Про це Грем написав у своєм Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами сенатора, запропонована угода про мир між Росією та Україною "дає можливість завершити війну з честю та справедливістю".

"Конгрес також повинен мати можливість розглянути план, який включає в себе будь-які майбутні гарантії безпеки – так само, як ми маємо можливість розглянути будь-яку угоду щодо іранської ядерної програми", – переконаний Грем.

Він також додав, що мирна угода має гарантувати, що Україна буде захищена від потенційної російської агресії у майбутньому.

"Розгляд Конгресом дозволить нам досягти цієї мети", – резюмував він.

Повідомляли, що за підсумками переговорів у Женеві, що проходили 23 листопада, Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру, в якому, зокрема йтиметься про повагу до суверенітету України.

Крім того, Велика Британія, Німеччина та Франція підготували контрпропозиції до проєкту американського "мирного плану" з 28 пунктів, покликані зробити їх більш вигідними для України.

Контрпропозиція, розроблена, за даними Reuters, Британією, Францією та Німеччиною, базується на "мирному плані" США, але коректує деякі пункти, в окремих випадках – пропонує вилучити їх.

