Сенатор Грэм: Конгресс также должен иметь право присоединиться к соглашению о мире в Украине

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Конгресс также должен иметь право присоединиться к рассмотрению "мирного плана" по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

Об этом Грэм написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

По словам сенатора, предложенное соглашение о мире между Россией и Украиной "дает возможность завершить войну с честью и справедливостью".

"Конгресс также должен иметь возможность рассмотреть план, который включает в себя любые будущие гарантии безопасности – так же, как мы имеем возможность рассмотреть любое соглашение по иранской ядерной программе", – убежден Грэм.

Он также добавил, что мирное соглашение должно гарантировать, что Украина будет защищена от потенциальной российской агрессии в будущем.

"Рассмотрение Конгрессом позволит нам достичь этой цели", – резюмировал он.

Сообщалось, что по итогам переговоров в Женеве, проходивших 23 ноября, Украина и США подготовили обновленный и доработанный рамочный документ о мире, в котором, в частности, будет говориться об уважении суверенитета Украины.

Кроме того, Великобритания, Германия и Франция подготовили контрпредложения к проекту американского "мирного плана" из 28 пунктов, призванные сделать их более выгодными для Украины.

Контрпредложение, разработанное, по данным Reuters, Великобританией, Францией и Германией, базируется на "мирном плане" США, но корректирует некоторые пункты, в отдельных случаях – предлагает исключить их.

Больше о новом американском "мирном предложении" читайте в статье "ЕП": План имени Трампа. Рассказываем об "агрессивных" мирных переговорах США и Украины.