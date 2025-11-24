Глава МЗС Литви задоволений переговорами між Україною і США у Женеві

Міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що задоволений результатами переговорів між делегаціями України і США, які відбулись у Женеві 23 листопада.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника литовського МЗС наводить The Guardian.

Коментуючи переговори у Женеві, Будріс зазначив, що "добре, що ми знову маємо (мирний) процес", і привітав сигнали про те, що "переговори поступово покращуються".

Однак він також попередив, що деякі питання, що стосуються безпеки Європи, не можна обговорювати без Європи, оскільки "ми знаємо, чого хоче Росія: Росія хоче розвалити НАТО... витіснити американців з Європи і переглянути архітектуру безпеки" на континенті.

Напередодні американські офіційні особи, включаючи міністра Сухопутних військ Дена Дрісколла, держсекретаря Марко Рубіо і спецпосланця Стіва Віткоффа, зустрілися в Женеві з представниками України. Сторони обговорили план США з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні.

Після зустрічі в Женеві сторони заявили, що розробили "оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру".

ЗМІ також повідомили, що США розраховують провести переговори з росіянами.

